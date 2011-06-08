Глава кабмина РФ рассказал о необходимости обеспечить людей и рынок товарами.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал одним из приоритетов РФ формирование зеленого коридора для импорта товаров. Соответствующее заявление сделал премьер-министр в рамках ежегодного отчета перед законодателями из Государственной Думы. По словам чиновника, данное направление является важным для отечественной экономики в рамках западных санкций.

Приоритет в нынешних условиях - это формирование зеленого коридора для импорта. Здесь мы тесно сотрудничаем с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что власти выстраивают систему так, чтобы граждане страны имели доступ к тем товарам и лекарственным препаратам, в которых они нуждаются. В частности, кабмин ускорил процелдуры по регистрации отечественных медицинских изделий, внедряемых в условиях замены иностранных составляющих. Чиновники обнулили пошлины на 900 позиций в товарных линиях, чтобы снизить стоимость импорта продукции. Власти страны подняли максимальный порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования за счет электронной торговли (с €200 до €1 тысячи).

Мишустин: резкого сокращения занятости в РФ пока не фиксируется.

Фото и видео: Правительство России