Мишустин назвал технологическое будущее общим делом всех государств

Всемирная выставка "Экспо-2020" открывает большие перспективы для укрепления международного сотрудничества в самых разных областях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе открытия Национального дня России на "Экспо-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам председателя правительства, участие страны в мероприятии дает ей возможность продемонстрировать собственные успехи. Кроме того, Мишустин пригласил международное научное сообщество присоединиться к различным совместным разработкам в сфере космоса, авиации, зеленой энергетики и других.
Технологическое будущее – это общее дело <…> Вызовы становятся глобальными и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества, это ещё раз доказала пандемия.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что пришло время провести "Экспо" в России. Страна выдвинула себя в качестве организатора для проведения мероприятия в 2030 году.
Видео: Youtube/Россия 24
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