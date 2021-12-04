Мишустин назвал технологическое будущее общим делом всех государств

Он призвал международное научное сообщество присоединиться к совместным разработкам в ряде сфер.

Всемирная выставка "Экспо-2020" открывает большие перспективы для укрепления международного сотрудничества в самых разных областях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе открытия Национального дня России на "Экспо-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам председателя правительства, участие страны в мероприятии дает ей возможность продемонстрировать собственные успехи. Кроме того, Мишустин пригласил международное научное сообщество присоединиться к различным совместным разработкам в сфере космоса, авиации, зеленой энергетики и других.

Технологическое будущее – это общее дело <…> Вызовы становятся глобальными и ответить на них можно только объединением усилий всего человечества, это ещё раз доказала пандемия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что пришло время провести "Экспо" в России. Страна выдвинула себя в качестве организатора для проведения мероприятия в 2030 году.

Видео: Youtube/Россия 24