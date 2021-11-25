Мишустин: пришло время провести "Экспо" в России

Россия хочет стать организатором всемирной выставки с 1851 года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что пришло время провести "Экспо" в страну. Об этом чиновник упомянул во время выступления на саммите АСЕМ (Форум "Азия - Европа"). Москва традиционно участвовала в конкурсе на принятие всемирной выставки, но ни разу не победила. Сейчас государство снова выдвигает себя в качестве организатора для проведения события в 2030 году.

С 1851 года Россия традиционно участвует в проведении выставок "Экспо". В то же время наша страна никогда не принимала это масштабное международное мероприятие у себя. Считаем, что это время пришло. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Руководитель российского кабинета министров напомнил, что Москва является одним из крупнейших мировых мегаполисов. Город обладает развитой инфраструктурой, которая отвечает самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности.

Мишустин: для успешной борьбы с ковидом в мире надо обеспечить равный доступ к вакцинам.

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