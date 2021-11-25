Мишустин: для успешной борьбы с ковидом в мире надо обеспечить равный доступ к вакцинам

Премьер-министр РФ напомнил о внешней турбулентности мира из-за пандемии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всем мире. Страна рассчитывает на то, что будут устранены любые препятствия в распространении и поставках лекарственных препаратов от ковида ради успешной борьбы с пандемией. Такую позицию чиновник огласил в рамках своего видеообращения к участникам 13 саммита АСЕМ (Форума "Азия-Европа".

Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов. Михаил Мишустин

Глава кабинета министров России подчеркнул коллегам особую важность повестки сотрудничества стран АСЕМ в условиях турбулентности по новым внешним угрозам. В частности, пандемия ковида уже унесла жизни миллионов человек, а также затрудняет развитие глобальной и национальных экономик. Россия для защиты собственных граждан принимает необходимые системные меры. РФ также помогает справиться с пандемией соседям по Евразии, странам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Мишустин: ПЦР-тестирование останется бесплатным.

Фото и видео: Правительство России

