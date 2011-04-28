Мишустин: ПЦР-тестирование останется бесплатным

Глава кабмина РФ напомнил об услуге по ОМС.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ПЦР-тестирование останется бесплатным. Такое заявление чиновник сделал коллегам во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Спикер уточнил, что данная медицинская услуга будет бесплатной для пациентов, обладающих полисом обязательного медицинского страхования.

Конечно, тестирование должно оставаться для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года, чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Эксперт заметил, что в первую очередь ПЦР-тестирование нужно гражданам, имеющих симптомы простуды или гриппа, а также после экспресс-исследованийдля подтверждения диагноза или оценки эффективности лечения коронавируса. Мишустин напомнил, что любое заболевание легче вылечить на ранней стадии, поэтому оперативное выявление инфекции позволит человеку раньше уйти на карантин и заразить меньшее количество людей.

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Фото и видео: Правительство России

