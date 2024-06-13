Мишустин назвал приоритетным для технологического суверенитета обновление парка составов

Глава кабмина РФ назвал цели РЖД.

Обновление транспортного парка железных дорог в стране, а также формирование собственной техники и развитие инфраструктуры необходимо для достижения технологического суверенитета. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой "Российских железных дорог" (РЖД) Олегом Белозеровым.

Оодно из самых главных - это обновление парка РЖД, и здесь железнодорожная техника нужна современная, новая. И вообще создание собственных локомотивов, электропоездов - это один из элементов технологического суверенитета страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллеге о рекордной инвестиционной программе РЖД. Он отметил, что государственная программа нацелена на модернизацию, обеспечение новыми электропоездами, тягой практически все важные направления. Премьер-министр подчеркнул важность расстановки приоритетов. Он счел, что недешевые ресурсы, которые правительство выделяет, должны применяться достижения национальных целей.

Мишустин отметил важность принятия Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС.

Фото и видео: Правительство России