  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:06
84
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин назвал приоритетным для технологического суверенитета обновление парка составов

0 0

Глава кабмина РФ назвал цели РЖД.

Обновление транспортного парка железных дорог в стране, а также формирование собственной техники и развитие инфраструктуры необходимо для достижения технологического суверенитета. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой "Российских железных дорог" (РЖД) Олегом Белозеровым.

Оодно из самых главных - это обновление парка РЖД, и здесь железнодорожная техника нужна современная, новая. И вообще создание собственных локомотивов, электропоездов - это один из элементов технологического суверенитета страны.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллеге о рекордной инвестиционной программе РЖД. Он отметил, что государственная программа нацелена на модернизацию, обеспечение новыми электропоездами, тягой практически все важные направления. Премьер-министр подчеркнул важность расстановки приоритетов. Он счел, что недешевые ресурсы, которые правительство выделяет, должны применяться достижения национальных целей.

Мишустин отметил важность принятия Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС.

Фото и видео: Правительство России

Теги: железные дороги, кабмин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии