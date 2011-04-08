Премьер-министр РФ призвал участников союза активнее участвовать в подготовке так называемой "дорожной карты" по ее выполнению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность принятия Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС. Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

Мишустин призвал участников союза активнее участвовать в подготовке так называемой "дорожной карты" по ее выполнению. Он подчеркнул, что совместными усилиями стороны смогут добиться повышению статуса ЕАЭС до одного из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

Ранее Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном.

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