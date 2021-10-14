Мишустин назвал поддержку семей приоритетом правительства

Глава кабмина РФ рассказал о том, кто получит соцпомощь от государства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал поддержку семей приоритетом кабинета министров. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании. Федеральные власти дополнительно направят на адресную поддержку более 28 млрд рублей. Средства получат семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Также будет оказана материальная помощь многодетным семьям. Для них кабмин выделит 6 млрд рублей. Средства будут распределены между 48 тысячами детей, которые воспитываются у многодетных родителей.

Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что после рождения третьего малыша (а также последующих детей) россияне имеют право на ежемесяыную выплату от государства. Ее можно получать до момента достижения ребенком трех лет. Мишустин заметил, что детей по стране рождается все больше, поэтому от кабмина требуется выделение еще больших средств на социальную поддержку.

Мишустин: от COVID-19 привилась треть россиян.

Фото и видео: Правительство России