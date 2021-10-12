Мишустин: от COVID-19 привилась треть россиян

Премьер призвал граждан страны ответственно отнестись к своему здоровью и к здоровью окружающих людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что от COVID-19 в стране привилось около трети граждан. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По мнению председателя российского правительства, прививка является самым надежным способом защитить от инфекции себя и своих близких. Мишустин призвал граждан страны ответственно отнестись как к собственному здоровью, так и к здоровью окружающих людей.

Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина добавил, что на помощь регионам с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации уже выделено пять миллиардов рублей. Кроме того, Мишустин добавил, что ситуации с дефицитом препаратов от коронавируса в России возникнуть не может.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса.

Видео: Правительство РФ