В России зафиксирован суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 973 человек, накануне - 957.

За сутки в России умерли 973 пациента с COVID-19. Это свидетельствует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за время пандемии. Днем ранее сообщалось о 957 умерших.

Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (62) и в Свердловской области (44). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 218 345 граждан.

За сутки в стране выявили 28 190 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Подмосковье (1804). Всего за пандемию по состоянию на 12 октября выявлено 7 832 964 случаев.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 20 706 человек, за весь период пандемии – 6 894 285.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать на заседания Государственной думы депутатов, которые не закончили курс вакцинации от COVID-19.

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