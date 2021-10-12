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Жириновский призвал не пускать на заседания Госдумы депутатов, не вакцинированных от COVID-19

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Политик подчеркнул, что сам он привился от коронавируса уже шесть раз.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать на заседания Государственной думы депутатов, которые не закончили курс вакцинации от COVID-19. Об это он сказал в ходе первого заседания Госдумы VII созыва.

Жириновский уточнил, что под запрет должны попадать также те, кто не ревакцинировался своевременно.

Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию.

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР 

Политик подчеркнул, что сам он привился от коронавируса уже шесть раз.

Кроме того, Жириновский призвал в оперативном порядке принять законы о включении вакцинации от COVID-19 в календарь национальных прививок и о порядке дистанционного обучения.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии введут обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых граждан.

Видео: Государственная Дума 

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, владимир жириновский, госдума
Категории: Новости России, Лента новостей,

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