Жириновский призвал не пускать на заседания Госдумы депутатов, не вакцинированных от COVID-19

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать на заседания Государственной думы депутатов, которые не закончили курс вакцинации от COVID-19. Об это он сказал в ходе первого заседания Госдумы VII созыва.
Жириновский уточнил, что под запрет должны попадать также те, кто не ревакцинировался своевременно.
Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию.
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР
Политик подчеркнул, что сам он привился от коронавируса уже шесть раз.
Кроме того, Жириновский призвал в оперативном порядке принять законы о включении вакцинации от COVID-19 в календарь национальных прививок и о порядке дистанционного обучения.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии введут обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых граждан.
Видео: Государственная Дума
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