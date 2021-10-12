В Башкирии вводится самоизоляция для невакцинированных пожилых граждан

Требование вступает в силу с 13 октября.

В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых граждан. Это относится к жителям старше 65 лет, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, заявил глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания.

Данная мера вступает в силу 13 октября. Основной причиной введения ограничений является высокая смертность от COVID-19 среди пожилых людей.

Ко мне обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей. В этой связи мы на оперативном штабе договорились, я сегодня подпишу указ - с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован. Радий Хабиров, глава Башкирии

Кроме того, в регионе из-за сложившейся эпидемиологической обстановки с 12 октября вступили в силу новые ограничения. Так, для посещения общественных мест необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном в течение полугода COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в Татарстане была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан