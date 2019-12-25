В Татарстане введена обязательная вакцинация от COVID-19

Требования вступают в силу с 11 октября.

В республике Татарстан ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом информирует пресс-служба Управление Роспотребнадзора по РТ. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по региону Марина Патяшина.

Обязательная вакцинация вводится с 11 октября. От COVID-19 обязаны привиться граждане в возрасте 60 лет и старше, а также работники медицинской, образовательной и социальной сфер. Также вакцинация касается работников сфер услуг, торговли и общественного питания.

Обязательному прохождению курсу вакцинации от коронавируса подлежат работники музеев, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек и других мест досуга. В данный перечень также вошли сотрудники средств массовой информации, а также студенты, которые проходят производственную практику за пределами высших и средних учебных заведений.

Указанные категории граждан обязаны вакцинироваться первым компонентом препарата от коронавируса до 8 ноября, а закончить курс - до 6 декабря текущего года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усилить готовности к различным эпидемиями.

Фото: pexels.com