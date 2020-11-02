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Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств

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Премьер отметил, что цена на жизненно важные препараты не должна увеличиваться.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств из перечня жизненно необходимых. Заявление он сделал во время совещания со своими заместителями.

По словам Мишустина, с проблемой нехватки в аптеках жизненно необходимых лекарств столкнулось несколько регионов. Он рассказал, что кабмин подготовил постановление, по которому цены на подобные лекарства будут регулироваться особенным образом — это должно сделать их доступнее. Премьер отметил, что цена на жизненно важные препараты не должна увеличиваться, но и производитель не может работать в убыток. При этом нынешний механизм перерегистрации цен не даёт возможности проводить индексацию.

Важно обеспечить сбалансированный подход.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что будет введён новый порядок перерегистрации цен не жизненно необходимые лекарства.

Ранее мы писали, что правительство выделит регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: лекарства, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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