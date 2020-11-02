Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств из перечня жизненно необходимых. Заявление он сделал во время совещания со своими заместителями.
По словам Мишустина, с проблемой нехватки в аптеках жизненно необходимых лекарств столкнулось несколько регионов. Он рассказал, что кабмин подготовил постановление, по которому цены на подобные лекарства будут регулироваться особенным образом — это должно сделать их доступнее. Премьер отметил, что цена на жизненно важные препараты не должна увеличиваться, но и производитель не может работать в убыток. При этом нынешний механизм перерегистрации цен не даёт возможности проводить индексацию.
Важно обеспечить сбалансированный подход.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, что будет введён новый порядок перерегистрации цен не жизненно необходимые лекарства.
Ранее мы писали, что правительство выделит регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19.
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