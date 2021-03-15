Он рассказал, что некоторые школьники попали в больницу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых. Заявление он сделал во время встречи со своими вице-премьерами.

Последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самое трудное - в Красноярском крае. Михаил Мишустин, премьер-министр

Он рассказал, что некоторые школьники попали в больницу. Глава кабмина заявил, что еда в школьных столовах должна быть качественной и здоровой.

Ранее Мишустин поручил к 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы.

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