Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых. Заявление он сделал во время встречи со своими вице-премьерами.
Последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самое трудное - в Красноярском крае.
Михаил Мишустин, премьер-министр
Он рассказал, что некоторые школьники попали в больницу. Глава кабмина заявил, что еда в школьных столовах должна быть качественной и здоровой.
Ранее Мишустин поручил к 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы.
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