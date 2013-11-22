Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытость экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с ростом цен в стране. Об этом он заявил на встрече с членами экспертного совета при правительстве.
Мишустин отметил, что инфляция в России в основном импортируемая, однако власти стараются принимать меры в этой ситуации, несмотря на всю ее сложность. По его словам, многие страны нарушают "макроэкономические параметры, по которым живут другие государства".
Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну - это плата за открытость экономики.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники
Видео: Правительство РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все