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Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники
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Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники

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Глава кабмина РФ призвал соблюдать санитарные требования.

Российский глава правительства Михаил Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновник напомнил коллегам о важности соблюдения санитарных рекомендаций от Роспотребнадзора и Минздрава в время новогодних и рождественских мероприятий.

Крайне важно усилить контроль за соблюдением мер для борьбы с инфекцией, в том числе во время предстоящих праздников.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила на встрече, что в научном центре "Вектор" сейчас специалисты определяют устойчивость тестов и эффективность имеющихся отечественных вакцин против южноафриканского варианта коронавируса "омикрон". Изучается возможность этого штамма вызывать тяжелое протекание заражения, его устойчивость к окружающей среде, дезинфектантам, чувствительность российских наших ПЦР и ИХА-тестов к "омикрону".

В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 млн рублей.

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Теги: кабмин, михаил мишустин, санитарные меры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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