В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 млн рублей

Правительство России выделят 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По словам Мишустина, необходимо обращать внимание на то, что происходит в других странах из-за распространения нового штамма "омикрон". Он также отметил, что необходимо быть готовыми к любому сценарию.
В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Мишустин добавил, что своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что кабмин направил более 50 млрд рублей на доплаты медикам.
Видео: Правительство РФ
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