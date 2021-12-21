В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 млн рублей

Мишустин призвал обратить внимание на то, что происходит в других странах из-за распространения нового штамма "омикрон".

Правительство России выделят 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Мишустина, необходимо обращать внимание на то, что происходит в других странах из-за распространения нового штамма "омикрон". Он также отметил, что необходимо быть готовыми к любому сценарию.

В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин добавил, что своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что кабмин направил более 50 млрд рублей на доплаты медикам.

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