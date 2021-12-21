Кабмин направил более 50 млрд рублей на доплаты медикам

Эти деньги не учитывают удвоенную выплату за работу в новогодние праздники.

Правительство России направило более 50 млрд рублей на специальные выплаты медикам, которые работают с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день около 300 тысяч медиков помогают тем, кто заболел коронавирусом. Им будут положены специальные выплаты за ноябрь, декабрь и январь.

Мишустин добавил, что эти деньги не учитывают удвоенную выплату за работу в новогодние праздники праздники для медицинских и социальных работников.

Ранее Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 58,8%

Видео: Правительство РФ