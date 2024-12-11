По его словам, обе страны связывают узы дружбы и взаимоуважения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Мишустин поблагодарил руководство страны за теплый прием российской делегации. По его словам, Россию и Вьетнам связывают узы дружбы и взаимоуважения. Глава правительства отметил, что в нынешнем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. Также Мишустин заявил, что в рамках двусторонней повестки планируется утвердить комплексный план сотрудничества России и Вьетнама, который рассчитан до 2030 года.

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