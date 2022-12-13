По его словам, было принято 315 мер на сумму в 8 трлн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Россию чемпионом по числу введенных против нее санкций. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ.

Глава правительства отметил, что в период беспрецедентных санкций необходимо было удержать экономику и сбалансировать все отрасли. Он подчеркнул, что правительство работало вместе с парламентом по двум трекам: системному и связанному с ситуационным реагированием.

Мишустин добавил, что было принято 315 мер на сумму в 8 трлн рублей. По словам премьера, это смогло удержать ситуацию в экономике.

Ранее Мишустин заявил, что новые регионы важно обеспечить всеми объектами электросетевой инфраструктуры

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