По его словам, около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счет прямой кооперации регионов двух стран.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Казахстан важным партнером России в Евразийском регионе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

По словам главы правительства, Москва дорожит братскими и союзническими отношениями с Астаной. Он подчеркнул, что страны обеспечивают четкое и оперативное исполнение решений, принятых на высшем уровне. Также Мишустин заявил, что около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счет прямой кооперации регионов двух стран.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана.

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