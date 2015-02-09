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Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана

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Стороны обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин и Бектенов встретились в Доме российского правительства в Москве. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Также в ходе переговоров особое внимание уделят реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.

Ранее Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов.

Видео: Правительство России
 

Теги: встреча, михаил мишустин, олжас бектенов, премьер-министр казахстана, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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