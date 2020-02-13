Ранее чиновница уже работала в ведомстве.

Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

До 2020 года чиновница занимала пост замруководителя экспертного управления в администрации президента. До 2013 года она трудилась в Минэкономразвития России. Тогда она занимала должность замдиректора департамента инвестиционной политики

Ранее стало известно, что из ведомства может уйти Вадим Живулин. Сейчас он отвечает за инвестполитику и вопросы предпринимательства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта.

Видео: YouTube/Правительство России