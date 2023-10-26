Мишустин: надежной опорой ШОС всегда будут развитые гуманитарные связи

Одним из важных направлений взаимодействия является подготовка кадров.

Надежной опорой ШОС всегда будут развитые гуманитарные связи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств ШОС в Бишкеке.

Глава российского правительства подчеркнул важность выстраивания взаимодействия в сферах высоких и зеленых технологий. Также одним из важных направлений взаимодействия является подготовка кадров. По словам Мишустина, более 60% иностранных студентов, которые учатся в российских вузах, являются гражданами стран-членов ШОС.

Ранее Мишустин предложил подумать о проведении Игр ШОС.

Видео: Правительство России