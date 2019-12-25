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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
Сегодня, 10:18
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matveyvn

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

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В регионе необходимо найти пути решения проблемы обманутых дольщиков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Об этом рассказывает пресс-служба правительства России.

Также Мишустин поручил выделить дополнительные средства на завершение второго и третьего этапа инженерной защиты в Комсомольске-на-Амуре. Также премьер добавил, что в регионе необходимо найти пути решения проблемы обманутых дольщиков. Мишустин добавил, что в 2022 году этого вопроса на повестке уже не должно быть.

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Теги: дегтярёв, мишустин, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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