Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

В регионе необходимо найти пути решения проблемы обманутых дольщиков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году. Об этом рассказывает пресс-служба правительства России.

Также Мишустин поручил выделить дополнительные средства на завершение второго и третьего этапа инженерной защиты в Комсомольске-на-Амуре. Также премьер добавил, что в регионе необходимо найти пути решения проблемы обманутых дольщиков. Мишустин добавил, что в 2022 году этого вопроса на повестке уже не должно быть.

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