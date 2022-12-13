Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО

В стране будет создан Фонд поддержки участников СВО.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным отметил, что на официальных встречах с политическими фракциями обсуждалась поддержка участников проведения специальной военной операции на Украине. Также особо обсуждались вопросы формирования Фонда, который займется помочью военным, добровольцам и мобилизованным гражданам, а также членов их семей.

Отдельный трек - это, конечно, СВО: это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься как теми, кто принял участие в специальной военной операции, так и членами их семей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме.

Фото и видео: Правительство России