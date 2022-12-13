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Мишустин: на развитие передовых инженерных школ направлено более 10 млрд рублей

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По его словам, школьники смогут принимать участие в деятельности инженерных учебных заведений.

На развитие передовых инженерных школ направлено более 10 млрд рублей. Об этом заявил премьер-минист России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, школьники смогут принимать участие в деятельности инженерных учебных заведений. У них появятся возможности попробовать себя в изобретательстве и исследованиях, а также определиться с будущей профессией.

Мишустин отметил важность обеспечения квалифицированными кадрами реального сектора экономики. В текущем году гранты на развитие инженерных школ будут предоставлены 30 вузам.

Ранее мы сообщали, что правительство увеличило размер грантов для сельхозпроизводителей.

Видео: Правительство России

Теги: инженерные школы, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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