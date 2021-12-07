Мишустин: на поддержку регионов выделили около триллиона рублей

Глава кабмина РФ оценил государственные вложения в российские регионы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на поддержку регионов выделили около триллиона рублей, включая дотации, направленные на обеспечение устойчивости бюджетов. С начала текущего года субъекты РФ получили не менее 1 трлн, а в 2022 году эта сумма будет не меньше. Выплаты будут проиндексированы. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на заседании по вопросам социально-экономического развития и ипотеке. В текущем году кабинет министров предоставил 45 регионам России дополнительную поддержку в размере 30 миллиардов рублей.

По поручению президента РФ за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам медицинской сферы а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин напомнил о том, что федеральные власти помогли регионам уменьшить долговую нагрузку. Государство реструктуризировавало кредиты российских субъектов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. Чиновники распределили бюджетные займы на замещение коммерческих кредитов (в размере 335 миллиардов рублей).

Мишустин: вклад Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России

