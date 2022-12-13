Мишустин: малое предпринимательство в условиях санкций показало себя с лучшей стороны

Глава кабмина РФ встретился с президентом "Опоры России" Александром Калининым.

Отечественное малое предпринимательство в условиях западного санкционного давления показало себя с самой лучшей стороны, а бизнесмены сделали то, чего от них ждали люди в стране. Соответствующее заявление на рабочей встрече с президентом "Опоры России" Александром Калининым сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник рассказал, что МСП показывает любовь к Родине и трудолюбие.

В непростое время для страны, в условиях санкционного давления именно малое предпринимательство показало себя с самой лучшей стороны... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительно Михаил Мишустин также поздравил Александр Калинина с Днем предпринимателя. Он напомнил коллеге о том, что макро-, и микропредприятия в России создают большое количество рабочих мест для граждан, а также представляют в стране практически все отрасли народного хозяйства - от сельского до высоких технологий, инноваций. По мнению председателя кабинета министров, бизнес успешно адаптировался к внешнему давлению. Об этом чиновникам говорят статистические данные и числа по регистрации МСП.

Мишустин сообщил о планах провести правкомиссию по поддержке МСП в ближайшие дни.

Фото и видео: Правительство России