Мишустин: изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое

По словам главы правительства, в беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы.

Изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских войск.

По словам главы правительства, в беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Он подчеркнул, что заметно увеличился выпуск востребованных образцов. Кроме того, выросло изготовление автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Мишустин отметил, что планы-графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением.

Ранее Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России.

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