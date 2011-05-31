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Мишустин: изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое

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По словам главы правительства, в беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы.

Изготовление ключевых видов боевой техники в России выросло более чем вдвое. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских войск.

По словам главы правительства, в беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Он подчеркнул, что заметно увеличился выпуск востребованных образцов. Кроме того, выросло изготовление автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Мишустин отметил, что планы-графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением.

Ранее Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, производство, техника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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