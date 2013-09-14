Мишустин и Куйвашев обсудили модернизацию инфраструктуры Свердловской области

Отмечается, что регион получил более 16,5 млрд рублей на реализацию восьми проектов строительства инфраструктуры.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил модернизацию инфраструктуры Свердловской области с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

По словам Куйвашева, механизм инфраструктурного меню является огромной поддержкой для региона. Он подчеркнул, что благодаря этому механизму был поставлен рекорд по строительству жилья, который составил 3,3 млн кв.м. Кроме того, Свердловская область получила более 16,5 млрд рублей на реализацию восьми проектов строительства транспортной, коммунальной, производственной инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Екатеринбург.

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