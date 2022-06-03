Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%

Премьер-министр РФ рассказал о том, что средства, направляемые на цифровизацию, увеличатся.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что доля затрат на закупку российского программного обеспечения должна вырасти до 70% от всех федеральных расходов, направляемых на развитие цифровизации. Такой информацией руководитель кабинета министров поделился с участниками конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проводится в Нижнем Новгороде.

Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2-3 года должны вырасти. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что властями страны установлены сроки по отказу от использования иностранных технологий на значимых объектах в критической инфраструктуре. Уточняется, что уже к 2025 году все иностранные аналоги и программно-аппаратные комплексы будут выведены из эксплуатации и заменены на российское ПО.

Мишустин: у компаний России производство меньше, чем у мировых.

Фото и видео: Правительство России