Мишустин заявил, что поступления в бюджет за первый квартал 2021 года превысили прогноз

Бюджет пополнился почти на 5,3 трлн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что России стала сокращать зависимость от нефтегазовых доходов. По его словам, в первом квартале 2021 года поступления в бюджет превысили прогноз. Поступления выросли почти до 5,3 трлн рублей.

Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться,— сообщил сказал он.

Как сообщала Счетная палата, в 2020 году в России объем нефтегазовых доходов сократился на 30,4%, или на 2,3 трлн рублей. В общем объеме поступления их доля сократилась до 28%.

Ранее мы писали, что российские власти выделят на жилье для многодетных семей дополнительно 27 млрд рублей. Данная мера поможет 60 тыс. семей.

Фото: government.ru