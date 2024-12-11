С начала года петербургский бюджет пополнился на 302,5 млрд рублей

А расходы городской казны – 277,8 млрд рублей.

В период с января по март 2025 года в бюджет Петербург поступили доходы в сумме 302,5 млрд рублей. Это 22,8% от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Темпы роста относительно аналогичного периода 2024 года – 110,1%. Собственные – налоговые и неналоговые – доходы составили 293,8 млрд рублей. Порядка 219,1 млрд рублей сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

А расходы городской казны – 277,8 млрд рублей. Исполнение выше аналогичного периода прошлого года (18,6%). Рост в абсолютном выражении – 28,1 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что число должников среди налогоплательщиков Петербурга снизилось на 10%.

Фото: Piter.TV