Мишустин: до 2035 года на российских верфях построят около 1 тыс. судов

Глава кабмина РФ рассказал о работе по увеличению спроса на водные перевозки грузов.

До 2035 года на российских верфях будут созданы около одной тысячи судов различного назначения. В частности, эти корабли будут создаваться по программе льготного лизинга. Соответствующее заявление на торжественной церемонии вручения государственных наград сотрудникам морского и речного флота страны сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пообещал, что кабмин будет уделять повышенное внимание водным перевозкам пассажиров и грузов. В частности, в планах на ближайшие 5 лет значится обновление торгового флота. Эксперт добавил, что сейчас активно развивается инфраструктура Северного морского пути и Дальнего Востока.

На верфи "Звезда" при финансовой поддержке госкорпорации "ВЭБ.РФ" строится головное судно серии уникальных арктических газовозов ледового класса для круглогодичной навигации в восточном секторе Арктики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также властями ведется активная работа по устранению препятствий для передвижения грузов. Чиновник рассчитывает на то, что у правительства получится нарастить спрос на речные и морские транспортировки, в том числе - за границу. При этом для судоремонтных предприятий обнуляется НДС. Кабинет министров будет продолжать оказывать поддержку перехода на отечественные цифровые решения.

Мишустин заявил, что судоходство всегда способствовало укреплению позиций России в мире.

Фото и видео: Правительство России