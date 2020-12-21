Мишустин дал поручения по новым выплатам семьям с детьми

Он поручил проверить как обеспечивают бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения министрам и главам ведомств по новым выплатам семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что глава кабмина дал поручения после пресс-конференции президента Владимира Путина. Они касаются социальной сферы и различных выплат — например, единоразовых в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. К 11 января по этому направлению должны отчитаться Минтруд и Пенсионный фонд.

Также Минздрав, Росздравнадзор, Минтруд, Роструд и Фонд социального страхования должны проверить как выплачивались средства медикам в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Отмечается, что на пресс-конференции Путина именно из этих регионов поступили жалобы на невыплаты коронавирусных надбавок медикам.

Губернаторам Мишустин поручил проверить как обеспечивают бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Министерство здравоохранение должно оценить — хватает ли препаратов в больницах.

Ранее кабмин направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах.

Видео: Правительство России