Кабмин направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах

По регионам деньги распределит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кабинет министров РФ направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Решение было принято на правительственном совещании, которое состоялось 16 декабря. Чиновники отметили, что выделенные государством средства пойдут на замену лифтовых систем до конца текущего года. Контролем за выполнением поручения правительства займутся представители Фонда содействия реформированию ЖКХ. Именно они распределят деньги по субъектам страны.

Финансирование поможет регионам заменить не менее 1 010 лифтов, отработавших свой срок службы, и поддержит отечественных производителей текст документа

Напомним, что в Минстрое России летом 2020 года рассказали, что замена старого лифтового оборудования предусмотрена в рамках общенационального плана по восстановлению экономики. Проект предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые были взяты на замену лифтов в многоквартирных домах.

Мишустин заявил, что регионы получат более 26 млрд рублей на соцконтракты.

Фото: Kremlin.ru