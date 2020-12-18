Мишустин заявил, что регионы получат более 26 млрд рублей на соцконтракты

Возможность заключить контракт в первую очередь должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о выделенных средствах для регионов на заключение социальных контрактов. Об этом он заявил на совещании со своими заместителями.

По словам российского премьера, на это будет направлено более 26 млрд рублей из федерального бюджета. Социальные контракты пойдут на помощь людям, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Они смогут трудоустроиться или открыть свое дело, а также повысить квалификацию при участии государства.

Также Мишустин отметил, что возможность заключить контракт в первую очередь должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми.

Ранее Мишустин подписал документы о выплатах по 5 тысяч рублей на детей до восьми лет.

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