Мишустин: большинство медицинских документов перейдет в электронный вид

В числе таких документов выписки, справки и медкарты.

Большинство медицинских документов граждан России перейдет в электронный вид. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Председатель правительства отметил, что кабмин уже подготовил обновленное положение о единой государственной информационной системе, которая, как планируется, свяжет все медицинские организации в субъектах РФ.

Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В числе документов, которые планируется перевести в электронный формат, Мишустин назвал выписки, справки и медицинские карты. Это поможет врачам отследить историю болезни пациента, даже если тот менял регион проживания, что в экстренной ситуации может спасти человеку жизнь, уточнил премьер.

Ранее мы сообщали, что в России медицинские свидетельства о смерти станут электронными.

Фото: kremlin.ru