Мишустин: Росжелдор выполняет важнейшие задачи по повышению доступности ж/д транспорта

В кабмине России рассказали о том, что ведомство делает перевозку пассажиров доступнее.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что федеральное агентства Росжелдор выполняет важнейшие задачи по повышению доступности железнодорожного транспорта для граждан страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей встречи с главой профильного ведомства. Руководитель кабинета министров принял с докладом Алексея Дружинина.

Росжелдор выполняет важнейшие задачи по повышению доступности транспорта и для бизнеса, и для людей. К тому же железная дорога связывает регионы нашей огромной страны в надежную сеть. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что от работы ведомства в целом зависит экономическое благополучие России, так как значительная доля грузов перевозится именно по железной дороге. Михаил Мишустин уточнил, что правительство выделяет серьезные финансовые ресурсы для сбалансированного развития структуры. Мишустин также поздравил Алексея Дружинина и всех работников отрасли с Днем железнодорожника, который празднуется в первое воскресенье августа.

Правительство направит средства на опережающее строительство дорог в регионах.

Фото и видео: Правительство России