Ипотека в Петербурге забирает почти 40% дохода работающей семьи

Петербургские семьи тратят на ипотеку почти две пятых заработка.

В Санкт-Петербурге средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 39,2% от совокупного дохода семьи, в которой работают 2 человека. Такие данные приводит РИА Новости.

В Москве доля ипотечного платежа в семейном заработке немного ниже и достигает 36,7%. В среднем по России за год показатель сократился с 49% до 38%. Наиболее доступной ипотека оказалась в Чукотском автономном округе, где на ежемесячный платеж приходится 20,1% дохода семьи. Следом идут Ингушетия с показателем 22,9% и Магаданская область, где он составляет 23%.

В первую десятку регионов с наиболее доступной ипотекой также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (23,2%), Мурманская область (24,6%), Чечня (24,9%), Камчатский край (25,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (26,2%), Ненецкий автономный округ (28,3%) и Красноярский край (31%).

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Фото: Piter.TV