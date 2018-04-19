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Мишустин: Россия делится технологиями и опытом борьбы с COVID-19

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Жизнь и здоровье людей не могут быть предметом торга, считает премьер.

Россия делится технологиями и опытом борьбы с COVID-19. Об этом в ходе церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, жизнь и здоровье людей не могут быть предметом торга.

Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод. И не может быть предметом торга.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он добавил, научно-технологический прогресс является единственной возможностью ответить на новые вызовы. Чтобы эффективно бороться с возникшими проблемами, всем государствам необходимо действовать сообща, считает Мишустин.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Видео: Правительство России

Теги: covid-19, михаил мишустин, технологии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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edovles
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