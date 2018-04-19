Мишустин: Россия делится технологиями и опытом борьбы с COVID-19

Россия делится технологиями и опытом борьбы с COVID-19. Об этом в ходе церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам председателя правительства, жизнь и здоровье людей не могут быть предметом торга.
Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод. И не может быть предметом торга.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он добавил, научно-технологический прогресс является единственной возможностью ответить на новые вызовы. Чтобы эффективно бороться с возникшими проблемами, всем государствам необходимо действовать сообща, считает Мишустин.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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