Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

За принятие документа проголосовали более 320 парламентариев.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. "За" проголосовали 329 депутатов из партий "Единая Россия" и ЛДПР. Против принятие документа выступили 87 депутатов из фракций КПРФ и "Справедливая Россия – За правду".

Согласно законопроекту, для посещения заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется паспорт и QR-код. Этот документ подтверждает прохождение курса вакцинации гражданином от COVID-19, перенесенное заболевание или медицинский отвод от прививки.

До 1 февраля следующего года россияне, которые не получили QR-код для посещения указанных мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Отмечается, что данная мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом.

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