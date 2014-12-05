Мишустин: России есть что предложить международным партнерам

По его словам, Москва открыта для честного диалога и для взаимовыгодной торговли.

России есть что предложить международным партнерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".

По его словам, Москва открыта для честного диалога и для взаимовыгодной торговли. Глава правительства добавил, что в рамках форума в национальном центре "Россия" организована масштабная экспозиция целого ряда передовых разработок, инновационной продукции ведущих отечественных компаний. Он отметил, что иностранные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Россией.

Безусловно, у нас есть что предложить нашим международным партнерам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России