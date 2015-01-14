Правительство расширило государственную поддержку высокотехнологичных производств

Решение позволит оказать поддержку организациям ОПК, готовым реализовать проекты по направлениям гражданской промышленности.

Правительство России расширило государственную поддержку высокотехнологичных производств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов увеличили с 600 млн до 3,5 млрд рублей. Речь идет о кредитах, которые выдают предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения. Мишустин отметил, что данное решение позволит оказать поддержку организациям ОПК, готовым реализовать проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности.

Также глава правительства подчеркнул, что увеличение предельного размера субсидирования позволит открыть перспективные производства в целом ряде регионов. В их число входят Ростовская, Нижегородская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская и Московская области.

Видео: Правительство России