Правительство выделило дополнительное финансирование на строительство судов

Правительство России выделило дополнительное финансирование на строительство судов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на строительство судов выделят свыше 9 млрд рублей. С помощью этих средств продолжат строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке. Также финансы направят на строительство обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна с последующей эксплуатации в Крыму.

Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России