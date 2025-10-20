  1. Главная
Сегодня, 10:29
Правительство выделило дополнительное финансирование на строительство судов

По словам Мишустина, на строительство судов выделят  свыше 9 млрд рублей.

Правительство России выделило дополнительное финансирование на строительство судов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на строительство судов выделят  свыше 9 млрд рублей. С помощью этих средств продолжат строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке. Также финансы направят на строительство обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна с последующей эксплуатации в Крыму.

Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России.

Видео: Правительство России

