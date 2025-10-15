Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России

К 2030 году уровень бедности в РФ должен опуститься ниже 7%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в стране. Об этом он заявил на стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

По словам главы правительства, к 2030 году уровень бедности в РФ должен опуститься ниже 7%. Мишустин подчеркнул, что в этих целях правительство увеличило до 3,24 трлн рублей финансирование нацпроекта "Семья". Также кабмин последовательно повышает минимальный размер оплаты труда.

Мишустин уточнил, что МРОТ вырастет более чем на 20,5% в 2026 году. Он отметил, что важно учитывать все вызовы, которые потенциально могут сдержать развитие России.

Видео: Правительство России