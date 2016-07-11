  1. Главная
Сегодня, 10:28
126
d_s_sarkisov

Правительство направит средства на социальную поддержку граждан в региона

Более 650 млн рублей выделят регионам на расходы по социальным контрактам.

Правительство России направит средства на социальную поддержку граждан в регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, более 650 млн рублей выделят регионам на расходы по социальным контрактам. Средства получат Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Приморский край и Курская область. Также Мишустин напомнил, что с помощью социального контракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу или открыть новое дело.

Правительство и дальше будет делать все необходимое для повышения благополучия людей. Это одна из национальных целей, утвержденная президентом.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что регионы получат дополнительные средства на развитие системы здравоохранения.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости России,

