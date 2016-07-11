Правительство направит средства на социальную поддержку граждан в региона

Более 650 млн рублей выделят регионам на расходы по социальным контрактам.

Правительство России направит средства на социальную поддержку граждан в регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, более 650 млн рублей выделят регионам на расходы по социальным контрактам. Средства получат Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Приморский край и Курская область. Также Мишустин напомнил, что с помощью социального контракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу или открыть новое дело.

Правительство и дальше будет делать все необходимое для повышения благополучия людей. Это одна из национальных целей, утвержденная президентом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России