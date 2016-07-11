Регионы получат дополнительные средства на развитие системы здравоохранения

Правительство направит девяти субъектам страны 2 млрд рублей.

Российские регионы получат дополнительные денежны средства на развитие системы здравоохранения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании со своими заместителями в Москве от 13 октября. Чиновник пояснил, что девять субъектов страны получат от государства еще порядка двух миллиардов рублей. На эти денежные средства пойдут на организацию капитального ремонта в медицинских организациях, а также закупку специального оборудования, в том числе высокотехнологичного. В список получателей финансовой поддержки попали Кабардино-Балкария, Луганская народная республика (ЛНР), Калмыкия, Мордовия, а также Белгородская, Запорожская, Ивановская, Курская и Херсонская области.

Модернизация первичного звена здравоохранения", должно завершиться в установленные сроки. Это значит, что людям будут оказывать медицинскую помощь в современных учреждениях, оснащенных нужной техникой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: российский агропром вырос более чем на 50%.

Фото и видео: Правительство России